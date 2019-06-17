События

11:52 17.06.2019

Бывшие заключенные открыли стрельбу на сельском базаре в Азербайджане, четыре человека погибли

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Трое бывших заключенных застрелили четверых и ранили еще столько же человек в Агстафинском районе (запад Азербайджана), сообщает местное агентство Report.

По его данным, "стрьба произошла на базаре на территории села Беюк Кесик. В результате погибла мать с двумя детьми и продавец. Раненные размещены в Агстафинской районной больнице, состояние одного из них тяжелое".

Причиной стрельбы называется кровная месть.

По факту случившегося ведется расследование.

Теги: #убийства #азербайджан
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