Бывшие заключенные открыли стрельбу на сельском базаре в Азербайджане, четыре человека погибли
Трое бывших заключенных застрелили четверых и ранили еще столько же человек в Агстафинском районе (запад Азербайджана), сообщает местное агентство Report.
По его данным, "стрьба произошла на базаре на территории села Беюк Кесик. В результате погибла мать с двумя детьми и продавец. Раненные размещены в Агстафинской районной больнице, состояние одного из них тяжелое".
Причиной стрельбы называется кровная месть.
По факту случившегося ведется расследование.