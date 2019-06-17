События

10:16 17.06.2019

В Соборе Парижской Богоматери прошла первая со времени пожара служба

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В соборе Парижской Богоматери в субботу, спустя ровно два месяца после разрушительного пожара, впервые провели церковную службу, сообщают французские СМИ.

Службу провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети, на котором в целях безопасности была каска. На службе присутствовали около 30 человек, половина из них - священнослужители, а другая - реставраторы, волонтеры и просто верующие.

Церемония началась в 18:00 по местному времени.

Сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией. Собору нанесён значительный ущерб: обрушились шпиль здания и крыша.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что Нотр-Дам необходимо восстановить за пять лет. Такие сроки вызвали недоумение у многих французских архитекторов, уверенных, что в реальности подобные работы займут гораздо больше времени.

Над восстановлением Нотр-Дам трудятся до 150 рабочих, которые разбирают обломки и укрепляют структуру этого архитектурного памятника.

Ранее бизнесмены и обычные французские граждане обещали собрать на восстановление собора 850 млн евро. Однако пока что поступило лишь около 10% от

этой суммы.

Собор Парижской Богоматери находится в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

До этого реставрация готического собора проводилась в XIX веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в годы Великой французской революции, возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

Теги: #париж #франция #собор
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