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10:12 17.06.2019

ООС: сообщения о якобы занятия украинскими подразделениями позиций непосредственно на территории города Донецка - фейковые

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ООС: сообщения о якобы занятия украинскими подразделениями позиций непосредственно на территории города Донецка - фейковые

 В штабе Операции объединенных сил на Донбассе опровергают сообщения о якобы занятия украинскими подразделениями позиций непосредственно на территории города Донецка.

"В сети Интернет распространяется информация о якобы занятия позиций подразделением ДУК ПС и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка. … Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении штаба ООС в Фейсбук в понедельник

"Цель этого информационного вброса направлена на дискредитацию подразделений Вооруженных сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и спланированных ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины", - подчеркивают в штабе ООС.

Отмечается также, что для создания фейкового сообщения было использовано недостоверную информацию, "в частности, привлечены личные данные лиц, которые когда-то были бойцами добровольческих подразделений, но сейчас проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины".

"Командование операции Объединенных сил сообщает, что воины отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила надежно удерживают позиции на определенных участках ответственности, выполняющих боевые задачи в рамках действующего законодательства Украины и норм международного гуманитарного права", - подчеркивают в штабе ООС.

Теги: #донецк #оос #всу #фейк
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