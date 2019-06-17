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08:55 17.06.2019

Администрация Трампа не допустит, чтобы какое-либо иностранное государство вмешивалось в выборы США – Помпео

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Администрация Трампа не допустит, чтобы какое-либо иностранное государство вмешивалось в выборы США – Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что при президенте Дональде Трампе в США делается все возможное, чтобы не допустить иностранного вмешательства в американские выборы.

"Соединенные Штаты Америки при президенте Трампе предприняли огромные усилия для того, чтобы в наши выборы не вмешивались - ни из России, ни из любой другой страны мира. Это то, к чему администрация по указанию президента Трампа отнеслась очень серьезно с самого начала его пребывания на посту и продолжит делать это", - заявил Помпео в интервью CBS News.

"Я только хотел бы, чтобы предыдущая администрация была бы настолько же серьезна в предотвращении вмешательства в выборы", - добавил он.

Глава госдепартамента отказался комментировать статью The New York Times, в которой сообщалось об участившихся кибератаках США внутри России с целью нанести ответный удар по попыткам вмешательства в американские выборы в 2018 году.

"Я никогда не комментирую вопросы разведки. Будучи директором ЦРУ, я знаю, насколько это важно", - отметил Помпео.

Комментируя ответ Трампа о том, что он послушал бы компрометирующую информацию на своих конкурентов по выборам, если бы ему предоставили таковую иностранные государства, госсекретарь заявил: "Думаю, совершенно ясно, что он поступит правильно. Я в этом абсолютно уверен. Мне больше нечего добавить".

Теги: #помпео #сша #выборы #вмешательство
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