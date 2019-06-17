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08:35 17.06.2019

В Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов

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В Украине из-за непогоды обесточены 107 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий в ночь на понедельник из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 107 населенных пунктов в трех областях, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Львовская - 67 н.п., Закарпатская - 38 н.п. и Луганская - 2 н.п.", – указано в сообщении на сайте ГСЧС в понедельник утром.

Бригады облэнерго проводят мероприятия по восстановлению электроснабжения населенных пунктов.

Кроме того, 16 июня в г.Сватово (Луганская обл.) в результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер) повреждена крыша в школе № 8 на площади 1 тыс. 500 кв. м и 10 окон, частично повреждены крыши в 14 жилых домах. Пострадавших в результате непогоды нет.

Местными органами власти принимаются меры по ликвидации последствий непогоды.

Теги: #гсчс #непогода
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