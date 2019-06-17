В Херсонской области подтопленными остаются 212 домовладений

В Херсонской области подтопленными в результате дождей остаются 212 домовладения, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 17 июня остаются подтопленными 212 домохозяйств, из них 24 жилых дома. Уровень воды постепенно спадает", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник утром.

Спасатели подчеркнули, что причиной повторного подъема уровня воды стало выпадение интенсивных осадков 13 июня, вследствие чего были подтоплены 252 домовладения, из них 69 жилых домов в пгт. Новая Маячка Алешковского района.

Для откачки воды были привлечены 42 чел. и 15 ед. техники, из них от ГСЧС 27 чел. личного состава и 10 ед. техники. В течение суток откачано 11 тыс. 100 куб. м воды (всего с начала работ 78 тыс. 600 куб. м). Проложен временный металлический трубопровод диаметром 150 мм для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта.