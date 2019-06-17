События

07:54 17.06.2019

За минувшие сутки на Донбассе ранено двое украинских военнослужащих

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За минувшие сутки на Донбассе ранено двое украинских военнослужащих

За минувшие сутки боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня, из которых дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки два украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 23 раза обстреляли позиции ООС: шесть раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза окраину Талаковки - из крупнокалиберных пулеметов; три раза вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов; Новотроицкое - из крупнокалиберных пулеметов; два раза окраину Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Пищевика - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Богдановку - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, зенитной установки и стрелкового оружия; в районе Опытного - из минометов калибра 120-мм и станкового противотанкового гранатомета; дважды Широкино - из 82-мм миномета, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи Новогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 7 раз: дважды Южное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза Крымское - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окраина Станицы Луганской - из стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 15 июня два боевика получили ранения.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил 7 раз… потерь среди украинских военнослужащих нет", – сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов позиций ООС: вблизи Широкино - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; Лебединское - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; окраину Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Пищевика - из крупнокалиберных пулеметов; Водное - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики 2 раза обстреляли позиции Объединенных сил: окраину Южного - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; Новотошковское - из гранатомета различных систем, стрелкового оружия.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", – подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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