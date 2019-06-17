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03:23 17.06.2019

ЕС поддержал инициативу премьера Ливии Серраджа о прекращении конфликта в стране

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ЕС поддержал инициативу премьера Ливии Серраджа о прекращении конфликта в стране

Евросоюз поддержал предложение премьер-министра Ливии Фаиза Серраджа о прекращении конфликта в стране.

"Европейский союз всегда поддерживал любые конструктивные предложения по продвижению политического процесса в Ливии под эгидой ООН и прекращению конфликтов и раскола", - заявил в воскресенье представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Сегодняшнее предложение премьер-министра Ливии Фаиза Мустафы Серраджа, безусловно, является шагом в этом направлении. ЕС будет и впредь поддерживать народ Ливии и ООН в их решимости строить прочный мир, стабильность и процветание", - подчеркивается в заявлении.

Теги: #ес #ливия #поддержка #премьер
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