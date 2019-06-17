События

02:25 17.06.2019

За неделю через КПВВ на Донбассе прошло почти 30 тыс. человек

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В течение прошлой недели через КПВВ на линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей прошло почти 300 тыс. человек и 34 тыс. транспортных средств, сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

"За указанный период через линию разграничения было оформлено 286 тыс. граждан и 34 тыс. транспортных средств. Отказано в пропуске через линию соприкосновения 186 лицам в связи с отсутствием необходимых документов", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье вечером.

Также отмечено, что на контролируемую территорию последовало 22 внутренне перемещенных лица, оставившие свои дома на временно оккупированной территории Украины через сложную социально-экономическую ситуацию.

При осуществлении контрольно-проверочных мероприятий пограничниками в контрольных пунктах въезда-выезда выявлено 16 паспортных документов Украины с признаками частичной подделки.

В штабе проинформировали, что за административные правонарушения к ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечено 11 граждан.

"Установлено, что указанные лица пересекли государственную границу Украины с Российской Федерацией в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемой участке российско-украинской границы. Кроме того, материалы дел об административных правонарушениях составлено в отношении 2 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины", – сказано в сообщении.

Теги: #обстановка #донбасс
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