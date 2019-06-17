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01:22 17.06.2019

Турция не намерена соглашаться с требованиями США по С-400

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Турция не намерена соглашаться с требованиями США по С-400

Анкара не меняет свою позицию по контракту на поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и не принимает требований Вашингтона отказаться от этого соглашения, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Анкара не примет требований США по ЗРК С-400", - цитирует агентство "Анадолу" слова министра в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай.

Кроме этого, Чавушоглу затронул тему обстрелов турецких наблюдательных постов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Министр назвал недопустимыми "агрессивные действия режима Башара Асада", охарактеризовав их как нарушающие соглашения Турции и России по Идлибу.

Министр пообещал дать "решительный отпор" действиям сирийских проправительственных сил.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400. Так, на прошлой неделе американские СМИ сообщили, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан предупредил в письме Анкару о готовности США полностью свернуть сотрудничество с ней по программе истребителей-бомбардировщиков F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских ЗРК С-400.

Представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявляла, что Вашингтон может прекратить участие Турции в программе F-35 и применить в отношении Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за закупок у России ЗРК С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает начала поставок С-400 Турции в первой половине июля.

Теги: #сша #турция #мид
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