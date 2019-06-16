При сосредоточении всей власти в одних руках станут возможны действия без учета интересов украинского народа - Кравчук

Первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук считает, что при однопартийной системе и сосредоточении президентской и парламентской власти в одних руках, станут возможны действия не считаясь с интересами украинского народа.

"Я считаю, что однопартийная система со средоточием власти в одних руках: и президентской, и парламентской, и правительство, может создать такие условия, в которых станут возможны действия не считаясь с интересами всего украинского народа. Это всегда может привести к автократии, к элементам автократии", - сказал он в эфире телеканала "Прямой" в воскресенье вечером.

В связи с этим Кравчук подчеркнул, что у власти должна быть обязательно сильная оппозиция, а в коалиции минимум две политсилы.