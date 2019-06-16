Боевики в воскресенье осуществили 9 обстрелов позиций в зоне ООС, ранен один украинский военный

Незаконные вооруженные формирования в воскресенье с начала суток осуществили девять обстрелов позиций в зоне операции объединенных сил (ООС), один украинский военнослужащий получил ранения.

"С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – говорится в сводке на странице ООС в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов позиций ООС, из них: дважды район Водяного, по направлению Пикузы и Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Талаковка, по направлению Пикузы - из крупнокалиберного пулемета; вблизи Павлополя, по направлению Украинского - из автоматических гранатометов; окраине Новотроицка, по направлению Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета; Лебединского, по направлению Саханки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики совершили три обстрела позиций ООС: вблизи Крымского, по направлению Донецкий - из стрелкового оружия; Новотошковское, по направлению Донецкий - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраине Южного, по направлению шахта им.Гагарина - автоматические гранатометы и стрелковое оружие.