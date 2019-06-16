События

18:50 16.06.2019

Боевики в воскресенье осуществили 9 обстрелов позиций в зоне ООС, ранен один украинский военный

1 мин читать
Боевики в воскресенье осуществили 9 обстрелов позиций в зоне ООС, ранен один украинский военный

Незаконные вооруженные формирования в воскресенье с начала суток осуществили девять обстрелов позиций в зоне операции объединенных сил (ООС), один украинский военнослужащий получил ранения.

"С начала суток враг девять раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", – говорится в сводке на странице ООС в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" боевики совершили шесть обстрелов позиций ООС, из них: дважды район Водяного, по направлению Пикузы и Ужовки - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; Талаковка, по направлению Пикузы - из крупнокалиберного пулемета; вблизи Павлополя, по направлению Украинского - из автоматических гранатометов; окраине Новотроицка, по направлению Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета; Лебединского, по направлению Саханки - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики совершили три обстрела позиций ООС: вблизи Крымского, по направлению Донецкий - из стрелкового оружия; Новотошковское, по направлению Донецкий - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окраине Южного, по направлению шахта им.Гагарина - автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

Теги: #оос #ситуация
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:23 16.06.2019
Боевики НВФ 21 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Боевики НВФ 21 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

19:57 15.06.2019
Боевики НВФ 8 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ОО

Боевики НВФ 8 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ОО

15:13 15.06.2019
На Донбассе боевики в субботу совершили 8 обстрелов

На Донбассе боевики в субботу совершили 8 обстрелов

07:35 15.06.2019
За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

19:04 14.06.2019
Боевики в пятницу осуществили 6 обстрелов позиций в зоне ООС, ранен один украинский военный

Боевики в пятницу осуществили 6 обстрелов позиций в зоне ООС, ранен один украинский военный

10:55 14.06.2019
Семья из четырех человек, в том числе 9-летний ребенок, пострадала при артобстреле боевиков "Мариьнки"

Семья из четырех человек, в том числе 9-летний ребенок, пострадала при артобстреле боевиков "Мариьнки"

09:41 14.06.2019
СБУ собрала неопровержимые доказательства, что в 2014г "вагнеровцы" сбили Ил-76 ВСУ по решению из Кремля

СБУ собрала неопровержимые доказательства, что в 2014г "вагнеровцы" сбили Ил-76 ВСУ по решению из Кремля

09:32 14.06.2019
Пожилой житель Марьинки пострадал из-за артобстрела боевиками города из "Гвоздик" – штаб ООС

Пожилой житель Марьинки пострадал из-за артобстрела боевиками города из "Гвоздик" – штаб ООС

09:30 14.06.2019
Более 40 противопехотных мин ПМН-2 иностранного производства обнаружили и обезвредили близ Марьинки бойцы 24 ОМБр - ООС

Более 40 противопехотных мин ПМН-2 иностранного производства обнаружили и обезвредили близ Марьинки бойцы 24 ОМБр - ООС

07:31 14.06.2019
За минувшие сутки на Донбассе ранен военнослужащий, еще один получил боевую травму

За минувшие сутки на Донбассе ранен военнослужащий, еще один получил боевую травму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В доме в центре Киева произошел взрыв

Правоохранители демонтировали незаконный трубопровод по перекачке ГСМ из РФ в Луганскую область

В Донецкой области произошла авария на шахте "Торецкуголь", один шахтер погиб

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

Боевики в пятницу осуществили 6 обстрелов позиций в зоне ООС, ранен один украинский военный

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман уверен, что при Зеленском удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики

Гройсман: Рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату минимум вдвое

На Житомирщине украинские и белорусские пограничники отыскали заблудившегося местного жителя, ушедшего в лес за грибами и ягодами

Жители Аргентины и Уругвая остались без электроэнергии

В начале недели в Украине удержится жара, на северо-западе страны пройдут кратковременные дожди с грозами

Полиция Киева начала производство по статье о нарушении правил безопасностипо факту взрыва на Тургеневской

Войска Асада обстреляли турецкий наблюдательный пункт на северо-западе Сирии

В России у пассажирского поезда ходу отцепился вагон

Самолет из Таллина в Вену вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

В Винницкой области в ДТП погибли четыре человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА