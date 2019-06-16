На Житомирщине украинские и белорусские пограничники отыскали заблудившегося местного жителя, ушедшего в лес за грибами и ягодами

Пограничники Житомирского отряда Госпогранслужбы Украины в тесном сотрудничестве с пограничниками Мозырского отряда пограничной службы Республики Беларусь помогли найти мужчину, который ушел в лес для сбора ягод и грибов и не вернулся.

"Вчера после обеда к пограничникам отдела "Овруч" обратились местные жители села Радча, Народнического района, с просьбой помочь разыскать пропавшего односельчанина. Мужчина 1988 года рождения, оставив дома телефон, самостоятельно пошел собирать дикоросы в местный леса и исчез", - сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужба Украины.

Украинские пограничники сразу сообщили о происшествии своим белорусским коллегам, соседним подразделениям охраны границы, взаимодействующим правоохранительным органам и организовали поиск пропавшего местного жителя приграничья.

"Впоследствии, недалеко от государственной границы, осуществляя постоянный обмен информацией, пограничники Украины и Беларуси обнаружили "горе-сборщика" даров леса. Мужчина из-за личной невнимательности заблудился и шел, не ведая куда. Сейчас он возвращен домой", - говорится в сообщении.