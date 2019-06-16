Жители Аргентины и Уругвая остались без электроэнергии

Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества из-за сбоя системы, передают в воскресенье латиноамериканские СМИ.

"Масштабный сбой в системе электроснабжения оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай", - сообщила в Твиттере компания Edesur.

По данным аргентинских СМИ, перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром.

В Аргентине и в Уругвае проживают в общей сложности порядка 48 млн человек.