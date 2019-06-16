Полиция Киева начала производство по статье о нарушении правил безопасностипо факту взрыва на Тургеневской

Шевченковское управление полиции Киева начала уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью по факту взрыва, произошедшего накануне вечером на ул. Тургеневской.

"Следователи провели осмотр места происшествия и установили, что взрыв произошел предположительно от утечки газа в одном из гаражей. В настоящее время полицейские опрашивают владельца и устанавливают причины взрыва", - сообщает в воскресенье Отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители выяснили, что в результате инцидента пострадавших нет, но повреждены гаражи и уничтожены три автомобиля.

"По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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