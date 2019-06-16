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10:44 16.06.2019

В Винницкой области в ДТП погибли четыре человека

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В Винницкой области в ДТП погибли четыре человека

В Винницкой области в субботу, 15 июня, столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии четыре человека погибли, еще 4 - пострадали, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"15 июня в 17:25 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на автодороге Тростянец-Ободивка, между населенными пунктами Буды и Ободивка, в результате столкновения двух легковых автомобилей Audi и Volksvagen погибли 4 человека, еще 4 человека пострадали, из них двое детей-2013 и 2008 года рождения", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ ГСЧС в Винницкой области.

В результате столкновения погибли 4 человека, еще 4 - пострадали, из них двое детей - 2013 и 2008 года рождения.

"Прибыв к месту происшествия, спасатели Государственной пожарно-спасательной части №29 установили, что от полученных повреждений на месте аварии погибли четыре пассажира, которые сидели впереди. На месте аварии работали спасатели, следственно-оперативная группа Нацполиции и криминалисты. Причины аварии выясняются", - подытожили в ГСЧС.

Теги: #жертвы #дтп #украина #винницкая
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