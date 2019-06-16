Гройсман поздравил украинцев с праздником Троицы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с праздником святой Троицы.

"День Святой Троицы - большой праздник для всех христиан. А еще - древние украинские обычаи, которых до сих пор придерживаются в разных уголках страны. Беречь традиции. И те, которые объединяют нашу страну, и семейные - которые соединяют нас с близкими людьми. Делают наши семьи крепче и счастливее", - написал Гройсман, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Отдельно премьер-министр пожелал "теплых и радостных мыслей в этот праздничный день".