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06:02 16.06.2019

Европейские страны готовят введение санкций против венесуэльских официальных лиц, включая президента Мадуро – агентство

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Европейские страны готовят введение санкций против венесуэльских официальных лиц, включая президента Мадуро – агентство

Ряд европейских стран приступили к рассмотрению вопроса о санкциях против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и некоторых других чиновников венесуэльского правительства, сообщило агентство Associated Press (АР).

По данным агентства, которое ссылается на пять различных источников, в обсуждении вопроса о введении финансовых ограничений и ограничений на поездки принимают участие Великобритания, Франция, Германия, Испания и Нидерланды.

Причиной, считает АР, являются "недавние репрессии властей против политических оппонентов".

После принятия "пятеркой" конкретного решения о мерах против венесуэльских чиновников планируется предложить их Европейскому совету, говорится в сообщении.

Теги: #венесуэла #европа #санкции #чиновники
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