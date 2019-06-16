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04:00 16.06.2019

Черныш: главное в противоминной деятельности МинВОТа - обезопасить население и помочь пострадавшим

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Черныш: главное в противоминной деятельности МинВОТа - обезопасить население и помочь пострадавшим

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что главным в противоминной деятельности МинТОТа является обезопасить население и помочь пострадавшим, сообщает пресс-служба МинВОТа.

"На Донбассе заминированными остаются тысячи квадратных километров, разминирования может длиться десятилетиями, а постоянные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований усложняют эту ситуацию. Что можно эффективно сделать уже сегодня: обезопасить население, научив безопасному поведению, а также помочь пострадавшим", - заявил Черныш, во время мероприятия, организованного координатором проектов ОБСЕ в Украине "Гуманитарная противоминная деятельность: помощь ОБСЕ в смягчении последствий конфликта для людей.

Министр отметил, что по данным МинВОТа Лжеминирование всех больниц Харькова квалифицировано как теракт – полиция за период вооруженного конфликта от мин погибли по меньшей мере 977 гражданских лиц и 1528 - получили ранения. Первоочередной и неотложной задачей является осуществление мероприятий по предупреждению местного населения о загрязнении минами территории, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях. На такие меры государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5000000 гривен и распорядителем этих средств является МТОТ.

"В рамках этого финансирования будут проведены обучения и взрослых - работников предприятий, аграриев, информационные кампании, маркировка территорий и другие. Часть деятельности охватывать всю зону ООС, а в громадах вблизи линии разграничения будет создан координационные группы, внедряющие широкий комплекс мер по противоминной деятельности. Предварительно мы отобрали 10 общин: Станица Луганская, Новоайдар, Тошковка, Счастье, Талаковка, Белогоровка, Курахово, Сартана, Вохноваха, Камышеватая", - отметили в МинВОТе.

Еще одним важным вопросом является оказание помощи пострадавшим от взрывов мин и взрывоопасных предметов (ВОП). МинВОТ в тесном сотрудничестве с Общественной организацией "Пролеска" при поддержке правительства Швейцарии начинает реализацию проекта "Помощь лицам, пострадавшим от мин и взрывоопасных остатков.

Во время мероприятия министр Черныш также поблагодарил ОБСЕ за плодотворное сотрудничество с украинским правительством по многим направлениям

"ОБСЕ стала надежным партнером в сфере противоминной деятельности, ведь помогает в построении системы и оказывает помощь операторам ПМД - тем, кто работает непосредственно на загрязненных минами территориях" - отметил министр.

Во время мероприятия состоялась демонстрация современных металлоискателей и передача ОБСЕ оборудования МинВОТу, что было приобретено в рамках проекта "Развитие потенциала Украины по противоминной деятельности".

Теги: #министр #украина #разминирование #минвот
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Интерфакс-Украина
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