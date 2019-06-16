Лжеминирование всех больниц Харькова квалифицировано как теракт – полиция

Полиция окончила проверку информации о минировании всех 38-ми больниц Харькова, которая поступила на электронную почту Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в пятницу, и не нашла никаких взрывных устройств.

"Специалисты осмотрели более 130 тыс. кв. метров помещений и более 116 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 58 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.