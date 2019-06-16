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01:29 16.06.2019

Полиция проверяет информацию о незаконной выгрузке отходов на Харьковщине

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Полиция проверяет информацию о незаконной выгрузке отходов на Харьковщине

Полиция проверяет информацию о том, что на свалке в пгт Новая Водолага (Харьковская обл) неизвестные выгружают отходы газодобывающей промышленности.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, о происшествии в Нововодолажский ОП сообщил 23-летний местный житель.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Нововодолажского отдела полиции. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Теги: #полиция #украина #отходы #харьков
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