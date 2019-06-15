Голкипер мадридского "Леганеса" и сборной Украины U-20 Андрей Лунин назвал лучшим вратарем чемпионата мира U20, который завершился в Польском городе Лодзе, сообщает издание "Спорт.UA".

"Украинский голкипер Андрей Лунин назвал лучшим вратарем чемпионата мира U20, который завершился в Польше", - говорится в сообщении, на сайте "Спорт UA" в субботу вечером.

Помимо золотой медали первенства украинцу вручили и "Золотую перчатку" турнира. В шести матчах турнира Лунин пропустил всего четыре мяча.

Лучшим игроком чемпионата назван кореец Ли Канг-Ин. Золотая бутса вручена норвежцу Эрлингу Холанду, забившему 9 мячей на чемпионате.

Футболисты юношеской сборной Украины (игроки в возрасте до 20 лет) победили в субботу своих сверстников из Южной Корея (3: 1) в финальном матче чемпионата мира, проходившем в Польском городе Лодзе.