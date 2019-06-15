Для меня это был матч жизни - Петраков

Главный тренер молодежной сборной Украины по футболу U-20 Александр Петраков поделился впечатлениями от победы своих подопечных в финале чемпионата мира, проходившем в Польском городе Лодзе.

"В первую очередь, хотел бы поздравить ребят, все тренерский штаб и, пусть это и громко сказано, весь Украинский народ", - говорится в сообщении, на сайте издания "Спорт.UA".

Петраков отметил, что команду активно поддерживали болельщики.

"Болельщики нас очень хорошо поддерживала. Мы играли, как будто дома. Они нас гнали вперед и помогали, огромное им спасибо за это", - рассказал главный тренер украинской сборной.

По слова Петракова, это был самый тяжелый матч в его жизни.

"Можно сказать, что для меня это был "матч жизни". Мы выиграли, всех с этим поздравляю, - подытожил Петраков.

Футболисты юношеской сборной Украины (игроки в возрасте до 20 лет) победили в субботу своих сверстников из Южной Корея (3: 1) в финальном матче чемпионата мира, проходившем в Польском городе Лодзе.