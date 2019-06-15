Тимошенко: я хочу пожелать, чтобы "золото" чемпионата мира было только началом

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила молодежную сборную Украины с победой над командой Южной Кореи (3:1) в финальном матче чемпионата мира, завершившимся в Польше, и пожелала, чтобы "завоеванный трофей" был только началом.

"Они это сделали! Наша сборная U-20 стала чемпионом мира по футболу - впервые в истории страны! Кто-то назовет то, что произошло, сказкой, другие - подвигом. Но, как по мне, все победы - это результат тяжелого труда, умноженной на талант. Ну и конечно нужна безумная вера в свои силы", - написала Тимошенко, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Лидер "Батькивщины" отметила, что "обеды любят профессионалов - как в спорте, так и в повседневной жизни".

"А ребятам я хочу пожелать, чтобы этот трофей был только началом. Впереди - победы наших команд на международной арене, успешные карьеры в лучших клубах мира. И, конечно, титул чемпионов мира, но уже во взрослом футболе. Было бы неплохо", - подытожила Тимошенко.