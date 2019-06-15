События

20:37 15.06.2019

Восемь человек погибли в результате взрыва бомбы в Могадишо

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Восемь человек погибли в результате взрыва бомбы в Могадишо

Не менее восьми человек стали жертвами взрыва бомбы в центре столицы Сомали Могадишо, еще 16 получили ранения, передает агентство Associated press.

По его данным, взрывное устройство было заложено в автомобиль, припаркованный возле парламентского комплекса.

Еще одна бомба взорвалась неподалеку от аэропорта, однако пострадавших при этом взрыве не было.

Ответственность за теракт взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" группировка "Аш-Шабаб.

Теги: #сомали #теракт #жертвы #столица
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