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20:11 15.06.2019

Зеленский поздравил жителей Мариуполя с пятой годовщиной освобождения города от боевиков НВФ

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Зеленский поздравил жителей Мариуполя с пятой годовщиной освобождения города от боевиков НВФ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Мариуполя с пятой годовщиной освобождения города от боевиков незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Вы - свободные, вы настоящие украинцы! Я благодарю вас, что вы сохранили Мариуполь. Мариуполь - это Украина!", - отметил президент Украины во время мероприятий по случаю празднования 5-й годовщины освобождения города от боевиков НВФ.

Отдельно Зеленский поблагодарил воинов-добровольцев, которые защитили Мариуполь. Присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания.

Глава государства также посетил праздничную ярмарку в центре города, где приобрел игрушки для своих детей и пообщался с жителями города.

Теги: #президент #мариуполь #украина #поздравления
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Интерфакс-Украина
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