Билецкий: наш долг перед украинским народом - вернуть украинский Донецк, а тем, кто сейчас оказался на вынужденной эмиграции - вернуться домой

Основатель и первый командир полка "Азов", народный депутат Украины, представитель объединенных националистов Андрей Билецкий на официальной церемонии 5-летия освобождения Мариуполя от боевиков незаконных вооруженных формирований заявил, что главный долг перед украинским народом - вернуть украинский Донецк, а тем, кто сейчас оказался на вынужденной эмиграции - вернуться домой, сообщает пресс-служба партии "Национальный корпус".

"Не постоянные надежды на международные арбитражи, не попытка договариваться с врагом, а воспитание украинской силы, экономики, науки, армии, веры в собственную страну. Только это даст нам возможность вернуть долг, который мы имеем перед этими людьми. Вернуть украинцам украинский Донецк, а тем, кто сейчас оказался на вынужденной эмиграции, - вернуться домой. Я верю, что придет день, когда это прекрасный праздник - день освобождения Мариуполя - уйдет в прошлое. Потому будет значительно важнее день - будет дата освобождения украинского Донбасса", - говорится в сообщении, на официальной странице "Национального корпуса" в соцсети Фейсбук в субботу вечером.

Политик отметил, что для возвращения временно оккупированных территорий украинцам необходимо, прежде всего, надеяться на собственные силы и развивать свое государство.

"Зимой 2015 после ужасного обстрела Восточного микрорайона, мы шли вперед и создали зону безопасности, сделавшую Мариуполь мирным городом без ужаса обстрелов и возможного наступления. Потому что мы как защитники чувствовали обязанность перед всеми вами, перед родными людьми и перед родным для нас городом. Но остается и другой долг - те люди, которые бок о бок с нами из Донецка, Луганска, Симферополя воевали за мирный и за украинский Мариуполь, люди, которые ждут Украину в Донецке и Луганске, люди, которые просто хотят вернуться домой, в свой родной Донецк. И мы тоже имеем перед ними огромный долг", - подытожил Билецкий.