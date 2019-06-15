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18:04 15.06.2019

Суд взял под стражу подозреваемого в поджоге волонтерской палатки в центре Харькова

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Суд взял под стражу подозреваемого в поджоге волонтерской палатки в центре Харькова

Следственный судья Дзержинского райсуда Харьков Алексей Шишикин в субботу избрал меру пресечения Игорю Полтавскому, подозреваемому в поджоге волонтерской палатки "Все для перемоги" на площади Свободы.

"Избрать относительно подозреваемого Полтавского Игоря Эдуардовича меру пресечения в виде содержания под стражей в Харьковском учреждении исполнения наказаний №27 сроком не больше 60 суток до 15:25 12-го августа без определения залога", - огласил свое решение Шишкин.

Следователь и прокурор ходатайствовали об избрании именно такой меры пресечения. Защита просила не избирать меру пресечения вообще либо поместить подозреваемого под домашний арест.

Как сообщалось, 20 мая, около 4:30, неизвестные подожгли палатку. В результате происшествия люди не пострадали. Огонь повредил часть фасада, крыши и надпись "Все для перемоги".

14 июня полиция установила личность и задержала человека, который предположительно может быть причастен к поджогу волонтерской палатки. Им оказался местный житель 1985 года рождения, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Ему объявлено о подозрении по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Палатка "Все для перемоги" была установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку.

В тот же день Г.Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 мая петиция набрала более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано предписание департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, она была установлена самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, ее демонтируют на основании решения исполкома Харьковского горсовета.

15 мая в Харьковском горсовете прошло заседание согласительной комиссии, на котором было рассмотрено уведомление о проведении бессрочного мирного собрания с использованием волонтерской палатки "Все для перемоги" на пл.Свободы.

"Комиссия приняла решение предложить перенести проведение массового мероприятия с использованием палатки с пл.Свободы на пл.Защитников Украины. В случае отказа - поручить юридическому департаменту Харьковского городского совета в установленный срок обеспечить подготовку и подачу материала в Харьковский окружной административный суд", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска Харьковского горсовета. Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Теги: #украина #суд #харьков
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