Центр разминирования ГСЧС Украины открылся в Донецкой области

В Донецкой области открылся Центр разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям с участием президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщило МВД на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

"Сейчас у нас война и мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Мы понимаем, что на вас очень серьезная функция, потому что после окончания войны, когда мы обязательно вернем наши территории…, на вас будет очень серьезная ответственность… Война по разминированию будет продолжаться", - сказал президент на открытии Центра.

Как сообщалось, в субботу президент Украины посещает Мариуполь по случаю 5-летия освобождения города.