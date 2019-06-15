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15:42 15.06.2019

Умер режиссёр Франко Дзеффирелли

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Умер режиссёр Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли скончался на 97 году жизни, сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла.

"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы присоединяемся к боли близких. До свидания, дорогой Мастер, Флоренция никогда не забудет тебя", - написал Нарделла в своём твиттере.

Дзеффирелли ушел из жизни в своем доме в Риме. Его родственники рассказали СМИ, что режиссер скончался "безмятежно" после продолжительной болезни, ухудшившейся в последние месяцы.

Франко Дзеффирелли - итальянский художник, режиссёр театра, оперы и кино, продюсер, сценарист.

Был режиссёром самых известных экранизаций произведений Шекспира "Укрощение строптивой" (1967 год) с Элизабет Тейлор в главной роли и "Ромео и Джульетта" (1968 год). Среди снятых им фильмов - "Гамлет" (1990 год), "Джейн Эйр" (1996 год). После успешных киноадаптаций пьес Шекспира он обратился к религиозной тематике, сняв фильм "Брат Солнце, сестра Луна", посвящённый жизни Франциска Ассизского.

Дважды номинировался на премию "Оскар", получил премию BAFTA и два раза премию "Эмми", пять раз завоевал премию Давида ди Донателло.

В 2004 году королева Великобритании Елизавета II произвела Дзеффирелли в рыцари-командоры ордена Британской империи: Дзеффирелли, таким образом, стал первым гражданином Италии, удостоившимся титула почётного рыцаря Великобритании.

Родившийся в 1923 году Дзеффирелли в 1941 году закончил Академию изящных искусств, затем поступил в Флорентийский университет для изучения изобразительного искусства и архитектуры.

В годы Второй мировой войны воевал за Итальянское Движение Сопротивления. После войны работал оформителем сцены в театре Флоренции, а в 1946 году переехал в Рим, где стал театральным художником и актёром. В 1994 - 2001 годах являлся депутатом верхней палаты итальянского парламента - Сената Италии.

Теги: #италия #смерть #режиссер
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