События

15:13 15.06.2019

На Донбассе боевики в субботу совершили 8 обстрелов

1 мин читать
На Донбассе боевики в субботу совершили 8 обстрелов

На Донбассе боевики с начала суток по состоянию на 12:00 субботы совершили 8 обстрелов, украинские военные не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска совершили 8 обстрелов, по 4 на каждом из направлений", – сказано в сообщении Минобороны в субботу.

Так, на Луганском направлении все 4 обстрела зафиксированы в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования ночью из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра более часа вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Лебединского. А утром из стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских войск вблизи Новотроицкого, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Красногоровки.

"По имеющейся информации, потерь среди личного состава объединенных сил нет. Потери врага в результате ответного огня со стороны наших военных уточняются", - сказано в сообщении.

Подразделения объединенных сил контролируют ситуацию на линии соприкосновения.

Теги: #оос #минобороны #россия #обстрел #украина #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:45 15.06.2019
В Одесской области ищут 11-летнию девочку

В Одесской области ищут 11-летнию девочку

14:45 15.06.2019
Политсовет партии "Евросолидарность" инициировал проверку всех членов избирательного списка

Политсовет партии "Евросолидарность" инициировал проверку всех членов избирательного списка

13:56 15.06.2019
Новый Совет общественного контроля НАБУ избрал председателя, секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий

Новый Совет общественного контроля НАБУ избрал председателя, секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий

13:56 15.06.2019
Волкер: мир на Донбассе начнется тогда, когда российские силы покинут его

Волкер: мир на Донбассе начнется тогда, когда российские силы покинут его

13:46 15.06.2019
Правоохранители демонтировали незаконный трубопровод по перекачке ГСМ из РФ в Луганскую область

Правоохранители демонтировали незаконный трубопровод по перекачке ГСМ из РФ в Луганскую область

13:27 15.06.2019
Военнослужащий по неосторожности застрелил сослуживца во Львовской области

Военнослужащий по неосторожности застрелил сослуживца во Львовской области

13:08 15.06.2019
В Украине в воскресенье удержится жаркая погода, кое-где пройдут грозовые дожди

В Украине в воскресенье удержится жаркая погода, кое-где пройдут грозовые дожди

12:20 15.06.2019
Президент назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

Президент назначил врио глав Одесской и Полтавской областей

12:20 15.06.2019
В Мариуполе в день освобождения города пройдет военный парад и выступление "95 квартала"

В Мариуполе в день освобождения города пройдет военный парад и выступление "95 квартала"

12:03 15.06.2019
Президент уволил Сагача с должности посла Украины в Швеции

Президент уволил Сагача с должности посла Украины в Швеции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правоохранители демонтировали незаконный трубопровод по перекачке ГСМ из РФ в Луганскую область

В Донецкой области произошла авария на шахте "Торецкуголь", один шахтер погиб

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

Боевики в пятницу осуществили 6 обстрелов позиций в зоне ООС, ранен один украинский военный

Международные следователи представят 19 июня новые данные о гибели "Боинга" над Донбассом в 2014 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Плахотнюк уехал из Молдовы к семье в Швейцарии, подтверждают в Демпартии

Четыре человека погибли и минимум один пострадал в ДТП в Голосеевском районе Киева

Новое правительство Молдовы приступило к работе

В Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

В Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

В Донецкой области произошла авария на шахте "Торецкуголь", один шахтер погиб

В Херсонской области подтопленными остаются 252 домовладения

Пешеходный мост на аллее Героев Небесной сотни закроют на более 2 месяца

На стоянке под Киевом сгорели 10 автобусов "Богдан"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА