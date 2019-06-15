На Донбассе боевики в субботу совершили 8 обстрелов

На Донбассе боевики с начала суток по состоянию на 12:00 субботы совершили 8 обстрелов, украинские военные не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска совершили 8 обстрелов, по 4 на каждом из направлений", – сказано в сообщении Минобороны в субботу.

Так, на Луганском направлении все 4 обстрела зафиксированы в районе Станицы Луганской.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования ночью из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра более часа вели огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Лебединского. А утром из стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских войск вблизи Новотроицкого, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Красногоровки.

"По имеющейся информации, потерь среди личного состава объединенных сил нет. Потери врага в результате ответного огня со стороны наших военных уточняются", - сказано в сообщении.

Подразделения объединенных сил контролируют ситуацию на линии соприкосновения.