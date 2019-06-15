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13:56 15.06.2019

Новый Совет общественного контроля НАБУ избрал председателя, секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий

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Новый Совет общественного контроля НАБУ избрал председателя, секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий

Председателем Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) избрана представительница общественной организации "Сороритас" Татьяна Локацкая.

Как сообщает НАБУ на странице в соцсети Фейсбук, накануне в пятницу, 14 июня, состоялось первое заседание новоизбранного Совета общественного контроля НАБУ, на котором избрали председателя Совета, секретаря и членов конкурсной и дисциплинарной комиссий.

По информации на сайте Совета общественного контроля НАБУ, председателем Совета избрана представительница ОО "Сороритас" Татьяна Локацкая и секретарем был назначен представитель ОО "Ветеранское братство" Виктор Трофименко.

Также были избраны члены конкурсных комиссий, которые проводят отбор на должности в НАБУ. Так, в состав первой конкурсной комиссии избраны Татьяна Локацкая, Антон Колумбет, Марк Савчук. В состав второй конкурсной комиссии избрали Богдана Помазана, Богдана Кузьмича, Максима Салата. В состав третьей конкурсной комиссии выбрали Евгения Карася, Сергея Артемова и Михаила Бурмистенко.

В состав Дисциплинарной комиссии НАБУ избрали Татьяну Козаченко и Владимира Минко.

В первом заседании нового состава Совета общественного контроля приняло участие 12 человек.

Члены Совета общественного контроля при НАБУ избирались на Интернет-голосовании 30 мая текущего года.

Теги: #набу #украина #кадры
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