Правоохранители демонтировали незаконный трубопровод по перекачке ГСМ из РФ в Луганскую область

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил в рамках противодействия контрабанде, разоблачили и блокировали противоправную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории РФ.

"Оперативники спецслужбы установили, что на участке государственной границы в районе одного из поселков Новопсковского района Луганской области проложен незаконный подземный трубопровод для перекачки дизтоплива", - сообщил пресс-центр СБУ.

Трубопровод выходил во двор частного домовладения, оттуда злоумышленники транспортировали продукцию на территорию бывшего госпредприятия, где находились емкости для хранения ГСМ.

Для легализации контрабандного товара правонарушители заключали фиктивные договоры с предприятиями и реализовывали топливо фермерским хозяйствам в Луганской области.

По предварительной информации, к противоправной деятельности причастны основатели одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занимается реализацией ГСМ.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью 24 кубических метра и 15 тысяч литров дизтоплива в остатке.

По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около полумиллиона гривень.

Незаконный трубопровод демонтирован. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению и блокировки незаконных действий проводились совместно с представителями Государственной фискальной службы.