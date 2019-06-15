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13:27 15.06.2019

Военнослужащий по неосторожности застрелил сослуживца во Львовской области

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Военнослужащий по неосторожности застрелил сослуживца во Львовской области

Военнослужащий одной из воинских частей, дислоцированных во Львовской области, по неосторожности застрелил из автомата сослуживца.

Как сообщается на сайте Львовского управления Государственного бюро расследований, инцидент произошел 9 июня. По предварительной информации, военнослужащий одной из воинских частей по неосторожности нажал на спусковой крючок, в результате автомат выстрелил, и сослуживец солдата получил огнестрельное ранение.

Раненый умер в Яворовской районной больнице.

Выстрелившему солдату сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, составляющими повышенную опасность для окружающих).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается.

Теги: #военные #украина #смерть #львовская_область
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