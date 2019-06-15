События

12:20 15.06.2019

В Мариуполе в день освобождения города пройдет военный парад и выступление "95 квартала"

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В Мариуполе Донецкой области по случаю пятой годовщины освобождения города от боевиков в субботу пройдет масштабный фестиваль "Свободный Мариуполь", в рамках которого запланирован военный парад и выставка военной техники, выступление "95 квартала" и музыкальный концерт.

Как сообщает Мариупольский городской совет на странице в соцсети Фейсбук, праздничные мероприятия начнутся в 10:00 с пешего парада военнослужащих, выступления высокопоставленных гостей и вручения наград.

Затем начнут работу развлекательные локации, в том числе выставка фотографий боевого пути полка "Азов", спортивные соревнования, детские развлекательные точки, ярмарка, мастер-классы по гончарному и кузнечному искусству, плетению кукол-мотанок и игре в шахматы.

С 12:00 до 17:30 будет действовать выставка военной техники с экскурсией.

В 18:00 начнутся выступления "95 квартал", групп "Скрябин", "Мотор'ролла", "ТНМК", певиц Tayanna и Джерри Хейл. Затем с 22:00 на Приморском бульваре 17 ("Акварель") будет действовать ночная сцена, где будут играть диджеи.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 июня, посетит с рабочей поездкой Донецкую область, в том числе г.Мариуполь.

Теги: #парад #выступление #мариуполь #украина
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