Плахотнюк уехал из Молдовы к семье в Швейцарии, подтверждают в Демпартии

Демократическая партия Молдовы подтвердила, что ее лидер - олигарх Владимир Плахотнюк - покинул страну, об этом говорится в коротком пресс-релизе, с которым партия выступила в ночь на субботу.

"Демократическая партия сообщает, что ее председатель Владимир Плахотнюк выехал из Молдовы к своей семье, которая проживает за рубежом (в Швейцарии - ИФ). Мы призываем СМИ не спекулировать по этому поводу и не манипулировать общественным мнением, так как господин Плахотнюк выехал лишь на несколько дней", - говорится в сообщении.

Молдавские СМИ накануне вечером показывали репортажи из кишиневского аэропорта. Плахотнюк и приближенные к нему чиновники и бизнесмены в спешном порядке покидали страну. Из Кишинева в пятницу вечером вылетело несколько частных самолетов, они приземлились в Москве, Одессе, Лондоне и несколько самолетов - в Стамбуле. Это случилось сразу после того, как правительство Демпартии объявило о своей отставке, а Демпартия - о переходе в оппозицию.

В субботу новое правительство Молдовы приступило к работе.