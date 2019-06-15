Четыре человека погибли и минимум один пострадал в ДТП в Голосеевском районе Киева

В Голосеевском районе столицы на площади Демеевской произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще один госпитализирован с травмами.

Как сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева, авария произошла около 8:30 субботы.

"Правоохранители установили, что водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda. В результате аварии четыре человека, находившиеся в Chevrolet, получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель другой иномарки получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, они опрашивают свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также устанавливают его механизм.

Событие зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.