События

11:12 15.06.2019

Четыре человека погибли и минимум один пострадал в ДТП в Голосеевском районе Киева

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Четыре человека погибли и минимум один пострадал в ДТП в Голосеевском районе Киева

В Голосеевском районе столицы на площади Демеевской произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще один госпитализирован с травмами.

Как сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева, авария произошла около 8:30 субботы.

"Правоохранители установили, что водитель Chevrolet выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Skoda. В результате аварии четыре человека, находившиеся в Chevrolet, получили травмы несовместимые с жизнью. Водитель другой иномарки получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, они опрашивают свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также устанавливают его механизм.

Событие зарегистрировано. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киев #жертвы #дтп #украина #смерть
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