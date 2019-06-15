События

10:55 15.06.2019

Новое правительство Молдовы приступило к работе

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Новое правительство Молдовы приступило к работе

Новое правительство Молдавии утром в субботу после политического кризиса в стране собралось на первое заседание, прямая трансляция которого ведется для журналистов в зале для пресс-конференций.

Премьер-министр Майя Санду выразила благодарность гражданам и внешним партнерам за оказанную поддержку в процессе смены власти.

"Нам удалось свергнуть олигарха и олигархию в Молдавии. Мы за это боролись, но мы бы не смогли сделать это без массовой поддержки граждан. Отдельное спасибо внешним партнерам, которые сыграли решающую роль, чтобы заставить незаконное правительство уйти и не допустить дестабилизации ситуации", - сказала Санду.

Премьер-министр подчеркнула, что "у нового правительства много работы, чтобы очистить страну от последствий олигархического правления".

Она сообщила, что в субботу все министры будут представлены коллективам министерств, сотрудников попросили выйти на работу.

Вечером 14 июня бывшее правительство Демократической партии официально объявило об отставке и переходе в оппозицию. Это случилось после недельного противостояния, когда бывшее правительство не хотело передавать власть новому кабинету министров.

Теги: #молдова #украина
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