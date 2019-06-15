В Киеве зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха

В Киеве с 8 июня наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Как сообщает в субботу Госслужба по чрезвычайным ситуациям, в течение 12 - 13 июня по данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского уровень загрязнения диоксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей.

"Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в г.Киеве до 18 июня", - сообщили в ГСЧС.