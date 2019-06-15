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09:43 15.06.2019

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности

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В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 15-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В частности, в Киеве 15 июня ожидается высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В свою очередь, в Киевской области 15-17 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 

Теги: #пожароопасность #погода #украина
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