События

08:45 15.06.2019

В Донецкой области произошла авария на шахте "Торецкуголь", один шахтер погиб

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В Донецкой области в результате аварии в шахте "Центральная" вблизи Торецка погиб рабочий, другой спасся самостоятельно, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"14 июня в 20:56 в ГСЧС поступила информация, что вблизи г.Торецк в шахте "Центральная" ГП "Торецькуголь" на горизонте 1146 м на участке № 42 произошел внезапный выброс угольно-газовой смеси с обвалом породы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на аварийном участке находилось два горняка, один спасся самостоятельно. В ночь на 15 июня около 3:15 спасатели нашли тело второго горняка (1983 г.р.).

"Всего в шахте работало 119 горняков. Работа шахты приостановлена, горняки подняты на поверхность", - отметили спасатели.

К спасательным работам привлекалось четыре горно-спасательных отделения Минэнергоугля.

Теги: #жертва #шахта #украина #обвал #донецкая_область
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