В Херсонской области подтопленными остаются 252 домовладения

В Херсонской области подтопленными в результате дождей остаются 252 домовладения, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7:00 15 июня остаются подтопленными 252 домохозяйства, из них 59 жилых домов. Уровень воды постепенно спадает", - говорится в сообщении.

Спасатели подчеркнули, что причиной повторного подъема уровня воды стало выпадение интенсивных осадков 13 июня, вследствие чего были подтоплены 252 домовладения, из них 69 жилых домов в пгт. Новая Маячка Алешковского района.

Для откачки воды привлечены 79 человек и 17 едниц техники, из них от ГСЧС 19 человек личного состава и 10 единиц техники. В течение суток откачано 11 тыс. куб. м воды (всего с начала работ 56 тыс. 400 куб. м).

В настоящее время продолжаются работы по прокладке временного металлического трубопровода диаметром 150 мм на расстояние более 3,5 км для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта.