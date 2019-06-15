На стоянке под Киевом сгорели 10 автобусов "Богдан"

В ночь на субботу, 15 июня, в пгт. Дымер Вышгородского района в результате пожара на стоянке автотранспортного предприятия сгорело 10 маршрутных автобусов "Богдан", сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"15 июня в 2:40 в пгт Дымер Вышгородского района на стоянке автотранспортного предприятия возник пожар. Огнем уничтожено 10 маршрутных автобусов "Богдан", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 3:52.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.