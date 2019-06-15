За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен один военный

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"14 июня вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня. Из них шесть раз - с применением запрещенной минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В частности, пять раз Марьинку - из 122 мм артиллерии, минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды Павлополь – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, н.п. Красногоровка – из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи н.п. Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов, дважды Водяное - из автоматических гранатометов, окраину Лебединского – из стрелкового оружия, Пищевики – из гранатометов различных систем, вблизи н.п. Тарамчука – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, Широкино - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военнослужащих обстреляны 9 раз. В частности, трижды Южное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Попасну – из минометов калибра 82 мм, вблизи н.п. Новгородское – из автоматических гранатометов, Золотое-4 – из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, трижды Станицу Луганскую – из стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 14 июня один боевик уничтожен.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза", - добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил два обстрелы позиций украинских защитников В частности, вблизи н.п. Лебединское - из гранатомета и стрелкового оружия, Авдеевку – из миномета калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, дважды Станицу Луганскую - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.