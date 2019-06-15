События

06:38 15.06.2019

Вдоль Русановской протоки укрепят берега и построят зону отдыха

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Вдоль Русановской протоки укрепят берега и построят зону отдыха

Вдоль Русановской протоки в Днепровском районе Киева построят берегоукрепляющие сооружения и зону отдыха, что позволит улучшить рекреационную зону окружающей среды и обеспечит устойчивость берега Русановской протоки. Соответствующие работы планируется осуществить до 31 декабря 2020 года, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Как отмечается, заказчиком работ определили КП "Плесо", которому поручили получить исходные данные для проектирования, определить генеральную проектную и генеральную подрядную строительную организации для выполнения работ. Также коммунальное предприятие должно обеспечить разработку проектной документации, проведение ее экспертизы и утверждения, проведения оценки воздействия на окружающую среду.

При заключении договора подряда на работы КП "Плесо" должно обязательно предусмотреть условия по предоставлению подрядной строительной организацией гарантии качества выполнения работ и установить гарантийный срок эксплуатации объекта не менее 10 лет.

Отмечается, что финансирование работ в 2019 году будет осуществляться в пределах ассигнований, предусмотренных Программой экономического и социального развития г.Киева на 2018-2020 годы.

Теги: #киев #русановка #украина #зона_отдыха
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