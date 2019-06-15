На подготовку к новому учебному году Киев выделил 2,5 млрд грн

В Киеве уже начался процесс подготовки к учебному году, чтобы до 1 сентября успеть завершить запланированные ремонтные работы и создать все условия для реализации Новой украинской школы, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"В рамках подготовки до 1 сентября в учебных заведениях запланировано отремонтировать 330 крыш, фасадов, пищеблоков, мест общего пользования и тому подобное. Также в этом году планируется осуществить реконструкцию шести и термомодернизации семи учебных заведений. Среди них: 3 школы, 9 садов и 1 стадион", - говорится в сообщении.

В целом в Киеве предусмотрели 1,1 млрд грн на 12 традиционных программ, реализуемых районными в городе Киеве государственными администрациями с учетом индивидуальных потребностей учебных заведений.

"Больше всего средств районами города запланировано на подготовку к новому учебному году, больше 200 млн грн - на противопожарные мероприятия, третье место по выделению средств занимает общегородская программа« Новый образовательное пространство", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время лучшие показатели по освоению средств по общегородским программам в Днепровском, Шевченковском и Оболонском районах.