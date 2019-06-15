Госисполнитель подозревается в фиктивной продаже арестованной квартиры в Харькове

Харьковская местная прокуратура № 1 согласовала сообщение о подозрении бывшему главному исполнителю одного из районных отделов Госисполнительной службы по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 (злоупотребление служебным положением, служебный подлог).

"40-летнюю женщину подозревают в фиктивной продаже квартиры в Харькове площадью более 120 кв.м... Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит до 6 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, жилье, принадлежавшее по праву собственности территориальной громаде Харькова, путем искусственно созданного судебного спора пытались присвоить мошенники - якобы в счет непогашенного долга. Им это не удалось, поскольку схему раскрыли, а на недвижимость наложили арест.

Вместе с тем следствие выяснило, что госисполнитель скрыла сведения об аресте квартиры, подделала материалы исполнительного производства и в начале прошлого года подготовила документы для реализации арестованной недвижимости через электронный аукцион.

Победитель торгов заплатил за квартиру чуть более 1 млн. грн. Средства поступили на счет районного отдела исполнительной службы, где работала подозреваемая. После этого их распределили между участниками исполнительного производства. Однако оформить право собственности на имущество покупатель не смог, поскольку выяснилось, что квартира принадлежит территориальной общине и была выставлена на продажу незаконно.