События

02:52 15.06.2019

Администрацию президента разрешат посещать в шортах

2 мин читать
Администрацию президента разрешат посещать в шортах

Украинский предприниматель и волонтер Давид Арахамия сообщил, что инициировал изменения в правилах дресс-кода для посетителей Администрации президента, передает "Радио Свобода".

"В администрацию уже можно (приходить в шортах - ИФ). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", - отметил он.

Также он сообщил, что соответствующие изменения внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком.

"Понимаете, в администрацию президента нельзя без специального разрешения пройти с компьютером. Но там много журналистов ходит, экспертов. И у них есть компьютеры. Я говорю: почему iPhone можно, iPad как планшет можно (это фактически компьютер), а компьютер уже нельзя? Вот что за глупость? Просто никто не "парился". Я нашел документ, который это регламентирует. Мы пошли и подписали документ, сейчас можно и с ноутбуком. То есть это такие уже две маленькие реформы", - сказал Арахамия.

В свою очередь, ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что в документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП будет изменен.

"У нас - аналогичные идеи и мысли, потому что просто жарко... Пока на официальном уровне это в рабочем процессе. Этот процесс продолжается, потому что это не такая простая история. Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что это немного устерелые мероприятия. В ближайшее время должна заработать эта инновация", - отметила Победоносцева.

Также, по ее словам, изменения будут внесены в документ, касающийся посещения администрации президента с ноутбуком. "Осталось урегулировать этот вопрос, чтобы по всем инстанциям это прошло", - сказано в собщении. 

Теги: #дресс_код #украина #ап
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:08 15.06.2019
Зеленский поздравил Трампа с днем рождения

Зеленский поздравил Трампа с днем рождения

23:47 14.06.2019
Россия передала украинской стороне капитана судна "ЯМК-0041" Новицкого

Россия передала украинской стороне капитана судна "ЯМК-0041" Новицкого

23:02 14.06.2019
На Втором донецком водопроводе произошла очередная авария

На Втором донецком водопроводе произошла очередная авария

22:26 14.06.2019
С канала ZIK увольняются гендиректор и журналисты

С канала ZIK увольняются гендиректор и журналисты

21:48 14.06.2019
Зеленский передал 200 машин "скорой помощи" в сотню детских больниц

Зеленский передал 200 машин "скорой помощи" в сотню детских больниц

20:31 14.06.2019
Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, приступает к обсуждению

Суд ООН завершил слушания по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, приступает к обсуждению

19:09 14.06.2019
Трое граждан Азербайджана приговорены к 8 годам тюрьмы за разбойное нападение на гражданина Турции на Харьковщине

Трое граждан Азербайджана приговорены к 8 годам тюрьмы за разбойное нападение на гражданина Турции на Харьковщине

07:00 14.06.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" первой пятёрки объединенных сил националистов из списка ВО "Свобода"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" первой пятёрки объединенных сил националистов из списка ВО "Свобода"

07:00 14.06.2019
К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украина на старте выборов в Верховную Раду Украины"

К сведению: о пресс-конференции в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина" на тему "Украина на старте выборов в Верховную Раду Украины"

02:33 14.06.2019
Украина осуществит добровольный взнос в ОАГ

Украина осуществит добровольный взнос в ОАГ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики в пятницу осуществили 6 обстрелов позиций в зоне ООС, ранен один украинский военный

Международные следователи представят 19 июня новые данные о гибели "Боинга" над Донбассом в 2014 году

В МИД Украины осудили начало выдачи паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса

Почетный патриарх Филарет не имеет права единолично созывать "Поместный Собор УПЦ-КП"

Украинские правоохранители задержали главу "ЦИК ДНР", организовавшего в мае 2014 года "референдум"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Швейцарии прошла масштабная забастовка женщин против дискриминации

Зеленский передал 200 машин "скорой помощи" в сотню детских больниц

КС разрешил исправить закон об НКРЭКУ до 2020г, решение может затронуть НАБУ, НКЦБФР и Нацкомфинуслуг

Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к закону об украинском языке

Климкин опроверг информацию о своем возможном назначении послом Украины в США

Гройсман поручил предоставить "Воде Донбасса" статус "защищенного потребителя", чтобы обеспечить стабильное электроснабжение

Полиция проверяет информацию о минировании 38 больниц в Харькове

Данилюк предложил подать в СНБО предложения относительно практических шагов по борьбе с контрабандой

Зеленский обсудил с семьями задержанных Россией украинских моряков возможность освобождения украинцев

Евросоюз ужесточил правила в отношении прекурсоров взрывчатых веществ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА