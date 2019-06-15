Администрацию президента разрешат посещать в шортах

Украинский предприниматель и волонтер Давид Арахамия сообщил, что инициировал изменения в правилах дресс-кода для посетителей Администрации президента, передает "Радио Свобода".

"В администрацию уже можно (приходить в шортах - ИФ). Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", - отметил он.

Также он сообщил, что соответствующие изменения внесли в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания администрации с ноутбуком.

"Понимаете, в администрацию президента нельзя без специального разрешения пройти с компьютером. Но там много журналистов ходит, экспертов. И у них есть компьютеры. Я говорю: почему iPhone можно, iPad как планшет можно (это фактически компьютер), а компьютер уже нельзя? Вот что за глупость? Просто никто не "парился". Я нашел документ, который это регламентирует. Мы пошли и подписали документ, сейчас можно и с ноутбуком. То есть это такие уже две маленькие реформы", - сказал Арахамия.

В свою очередь, ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева подтвердила, что в документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП будет изменен.

"У нас - аналогичные идеи и мысли, потому что просто жарко... Пока на официальном уровне это в рабочем процессе. Этот процесс продолжается, потому что это не такая простая история. Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что это немного устерелые мероприятия. В ближайшее время должна заработать эта инновация", - отметила Победоносцева.

Также, по ее словам, изменения будут внесены в документ, касающийся посещения администрации президента с ноутбуком. "Осталось урегулировать этот вопрос, чтобы по всем инстанциям это прошло", - сказано в собщении.