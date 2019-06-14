На Втором донецком водопроводе произошла очередная авария

На Втором донецком водопроводе из-за изношенности системы произошла очередная авария, вследствие чего уменьшен объем подачи воды в Славянске, Краматорске и Дружковке, а в Константиновке - полностью отсутствует, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць.

"Очередная авария на Втором Донецком водопроводе - изношенная система не выдерживает давления. В Славянске, Краматорске и Дружковке уменьшены объемы подачи воды. Нет воды в Константиновке - она еще не успела дойти до города после устранения вчерашней аварии, как произошла новая", - написал Куць в пятницу вечером на своей странице в Фейсбук.

По его словам, ремонтные бригады "Воды Донбасса" до утра восстановят работу водопровода.

"Но, в отличие от Славянска, Краматорска и Дружковки, в Константиновке вода будет не раньше чем через 12:00 после завершения восстановительных работ", - подчеркнул он.

Он пообещал организовать подвоз воды для населения.