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23:02 14.06.2019

На Втором донецком водопроводе произошла очередная авария

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На Втором донецком водопроводе произошла очередная авария

На Втором донецком водопроводе из-за изношенности системы произошла очередная авария, вследствие чего уменьшен объем подачи воды в Славянске, Краматорске и Дружковке, а в Константиновке - полностью отсутствует, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Александр Куць. 

"Очередная авария на Втором Донецком водопроводе - изношенная система не выдерживает давления. В Славянске, Краматорске и Дружковке уменьшены объемы подачи воды. Нет воды в Константиновке - она еще не успела дойти до города после устранения вчерашней аварии, как произошла новая", - написал Куць в пятницу вечером на своей странице в Фейсбук.

По его словам, ремонтные бригады "Воды Донбасса" до утра восстановят работу водопровода.

"Но, в отличие от Славянска, Краматорска и Дружковки, в Константиновке вода будет не раньше чем через 12:00 после завершения восстановительных работ", - подчеркнул он.

Он пообещал организовать подвоз воды для населения.

Теги: #донецкая_область #авария #водопровод #украина
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