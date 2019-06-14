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21:50 14.06.2019

Зеленский передал 200 машин "скорой помощи" в сотню детских больниц

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Зеленский передал 200 машин "скорой помощи" в сотню детских больниц

Президент Украины Владимир Зеленский передал в более 100 детских больниц областных и районных центров 200 специальных машин "скорой помощи", приобретенные за финансовые средства меценатов.

"Рядом со мной - одна из 200 специальных "скорых", которые будут переданы им (больницам – ИФ). Приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами", - написал Зеленский на своей странице в соцсети Фейсбук.

По его словам, 136 машин "Peugeot" и "Ford" поедут в города, а 64 "Toyota Sequoia" и другие автомобили с повышенной проходимостью передадут сельским общинам.

Также он отметил, что первые 30 машин "скорой помощи" будут доставлены в больницы уже в ближайшие дни, остальные - в течение трех месяцев.

"Делать все, чтобы такие приятные новости появлялись часто, не только по случаю праздника", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #скорая_помощь #автомобили #зеленский
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